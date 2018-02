Facebook

Wiener Nationalbibliothek © APA/HELMUT FOHRINGER

Das in Goldlettern geschriebene und reich illustrierte Evangeliar des Johannes von Troppau gilt als Geburtsstunde der Nationalbibliothek. Warum eigentlich?

JOHANNA RACHINGER: Wir haben keine Gründungsurkunde, sondern einen Gründungscodex, und das ist eben dieses Evangeliar des Johannes von Troppau, das vom Habsburger Herzog Albrecht III. in Auftrag gegeben und 1368 fertiggestellt wurde. Diese Prachthandschrift wurde als erstes Werk in die Habsburgischen Sammlungen aufgenommen und wird in der gesamten Geschichte der Bibliothek als der Gründungscodex angesehen.

