Helene Fischer holt die abgesagten Wien-Konzerte im September nach © APA/HERBERT PFARRHOFER

Helene Fischer wird in Wien am Dienstag, den 11. September und Mittwoch, den 12. September Ersatzkonzerte für die ausgefallenen Shows spielen. Das gab die Sängerin heute bekannt. Und weiter: "Nach eingehender Prüfung der terminlichen und produktionstechnischen Rahmenbedingungen, war ein zeitnahes Nachholen aller ausgefallenen Shows leider nicht möglich."

Die Tickets für die ausgefallen Konzerte behalten ihre Gültigkeit, können aber auch bei der jeweiligen Vorverkaufsstelle, bei der sie erworben wurden, zurückgegeben werden.

"Wir bitten um Verständnis, wenn dadurch für einige Fans nochmals Unannehmlichkeiten entstehen sollten, aber wir sind hier mit einer besonderen Situation konfrontiert worden und hoffen jetzt, für die meisten Fans eine gute und gerechte Lösung gefunden zu haben", so die Aussendung weiter.

Open-Air

Ursprünglich waren von 13. bis 18. Februar fünf Konzerte von Helene Fischer in der Stadthalle angesetzt. Nachdem die Sängerin aber bereits in der Woche davor sämtliche Berlin-Gigs aufgrund eines akuten Infekts absagen musste, traf es auch die ersten beiden Wien-Auftritte. Ihre Shows am 16., 17. und 18. Februar gingen schließlich wie geplant über die Bühne (die Konzertkritik lesen Sie hier). Im Sommer ist Fischer dann nochmals in Wien zu Gast: Am 11. Juli gibt sie ein Open-Air-Konzert im Ernst-Happel-Stadion.