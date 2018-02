Doktoratprogramm Med-Uni Graz zieht positive Bilanz nach zehn Jahren PhD-Studien

Facebook

© Jürgen Fuchs

120 Absolventen hat das Doktoratprogramm an der Med-Uni Graz in den vergangenen zehn Jahren hervorgebracht, mehr als 150 sind zurzeit in der Ausbildung. Zehn Jahre nach dem Start der u.a. vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten PhD-Programme zieht die Uni eine positive Bilanz. 26 Stellen sind aktuell ausgeschrieben, weitere sollen folgen, sagte Dekan Peter Holzer am Dienstag der APA.

Kompetitive Auswahl der Teilnehmer, Abschluss einer Dissertationsvereinbarung mit den Betreuern, Anstellung der Studierenden in ihrem Forschungsprojekt und strukturierte Studienpläne sind laut Holzer die wichtigsten Eckpunkte der strukturierten Doktoratprogramme. Dazu kommen u.a. noch internationale Vernetzung, regelmäßige Weiterbildung der Betreuer und unabhängige Begutachtung der Dissertation durch externe Experten. Dies wird an der Med-Uni Graz für promovierte Mediziner und Absolventen der Life Sciences angeboten.

Die aus einer internationalen Ausschreibung hervorgehenden Teilnehmer sollten innerhalb von drei bis vier Jahren unter optimalen Arbeitsbedingungen ihre Arbeiten abschließen können. Studiensprache ist Englisch. Von Jahr zu Jahr hat sich die Zahl der Bewerbungen erhöht. "Wir haben uns bei rund zehn bis fünfzehn Bewerbern pro ausgeschriebener Stelle im Programm eingependelt", führte Holzer aus.

"Bereits beim Start des ersten Programmes wurde daran gearbeitet, das Studienprogramm kontinuierlich zu erweitern", blickte Holzer zurück. Zusätzlich wurden die Doktoratkollegs "Metabolic and Cardiovascular Disease" und "Molecular Fundaments of Inflammation" ins Leben gerufen und ein PhD-Programm für "Advanced Medical Biomarker Research" eingerichtet. Im Herbst 2018 komme über die neue FWF-Schiene "doc.funds" ein Programm zum Thema "Entzündliche Erkrankungen in der Schwangerschaft" hinzu.

Insgesamt wurden bisher 292 Studierende aus 28 Ländern in die strukturierte Doktorats-Ausbildung aufgenommen. Die ersten 120 Absolventen hätten laut Holzer "sehr rasch" eine Anstellung gefunden. "Sie sind unter anderem am Imperial College London, an der Stanford University oder auch bei bekannten Medizinkonzernen tätig", schilderte Holzer. Von einer "Drop-out-Quote" will Holzer erst gar nicht sprechen: "Zehn bis fünfzehn Prozent pausieren aus zumeist familiären Gründen im Programm", so Holzer.

Die Forschungsergebnisse seien in 744 internationalen Top-Journalen veröffentlicht worden. "Die Studierenden haben damit zu rund zehn Prozent zum Publikations-Output der Med-Uni beigetragen", rechnete Holzer vor. Besonders freue ihn, dass die Grazer Programme jüngst für einen internationalen Best-Practice-Vergleich ausgewählt wurden. "Wir sind natürlich sehr glücklich, dass wir auf die gleiche Ebene mit dem Karolinska Institutet in Stockholm, der amerikanischen Vanderbilt University und der kanadischen University of Manitoba gestellt wurden." Das belege nicht nur die Qualität der PhD-Ausbildung in Graz, sondern auch die erlangte internationale Sichtbarkeit.

Die Med-Uni finanziert das Programm jährlich mit durchschnittlich zehn Stellen. Zu den bisherigen 132 Stellen in den vergangenen zehn Jahren wurden weitere 160 aus Drittmitteln beigesteuert. Die auslaufende Finanzierung der Doktoratprogramme durch den FWF stelle für die Universität laut Holzer eine Herausforderung dar. "Wir hatten die Chance, uns ein sehr schönes Profil zu erarbeiten, haben hervorragende Expertise an der Med-Uni geschaffen und halten dem internationalen Vergleich bestens stand. Es wäre schade, wenn wir das alles aus Geldmangel wieder fallen lassen müssten", sagte der Dekan.

(APA)