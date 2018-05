Facebook

© Juergen Fuchs

Nun ja, vielleicht wird es einmal eine Epoche geben, in der man auf die letzten 50 Jahre als das kurze Zeitalter der mühelosen Arbeit zurückblickt. Um 1970 begann diese Ära. Körperliche Arbeit wurde erstmals großflächig von Maschinen erledigt. Die Fabrikshallen leerten sich so rasch wie 100 Jahre zuvor die bäuerlichen Felder. Der Wandel legte die Achselhöhlen trocken: Arbeit erfolgte nicht mehr im Schweiße der Montur, sondern lustvoll als Weg zur Selbstverwirklichung. Seit John Locke, David Hume und Adam Smith, seit Hegel und Marx war die Geschichte der Arbeit eine Geschichte der Entfremdung gewesen, geprägt von Fleiß und Mühe und Not. Jetzt schien es anders zu werden. Die wahren Arbeitsplätze waren plötzlich im Kopf, man saß gepflegt von 9 bis 17 Uhr am Schreibtisch.



Viele vermeintlich starre Regeln gerieten in Bewegung. Tagesstruktur, Kleiderordnung und Hierarchien schmolzen dahin wie die Polkappen im Klimawandel. Am Ende sahen wir uns als durchflexibilisierte Gesellschaft von Latte macchiato schlürfenden Einzel­unternehmern, die im Coworking Space ihren Status checken oder mit dem Laptop auf der Almhütte sitzen.

Jede Verbindlichkeit im Zusammenhang mit Produktion, Logistik, Transport und Kundenservice wurde an irgendwelche Indus­trie-vier-Punkt-null-Maschinen ausgelagert. Übrig blieben vegetarische Kantinen, Seminare über Work-­Life-Balance und fallweise ein bisserl Gruppenarbeit unter Palmen. So hatten wir es uns vorgestellt, so wurde es in den Powerpoint-Präsentationen der Influencer verheißungsvoll an die Wand gemalt. Doch irgendetwas ist schiefgelaufen auf diesem vermeintlichen Weg zurück ins Paradies. Arbeit ist im 21. Jahrhundert noch immer nicht das reinste Vergnügen. Es gibt Stress, Frust, Mobbing, Burnout und den verbreiteten Sehnsuchtsort Frühpension. Die rasch wachsende Schar der Betriebspsychologen, Arbeitsmediziner und „Great ­place to work“-Beauftragten hat das subjektive Arbeitsleid der Belegschaft nicht verringert.

Sonntag & mehr Sonntag: Ob Sonne oder Wolken, der Sonn-Tag ist immer heilig. Zumindest für Dermatologen und Theologen. Während der restlichen Woche ist Arbeit unsere schönste Religion. Fabrik: Großteils menschenleerer Ort, an dem emsige Roboter voller Fließbandfleiß Waren herstellen. Für Menschen werden Zutritt, Zugriff

und Zutun zunehmend eingeschränkt.



Diversität: Gruppen werden so verschieden wie möglich gemixt: schwarz, weiß, alt, jung, aus allen Ländern und Geschlechtern. Trotzdem sollen alle gleichförmig und austauschbar sein.



Gleitzeit: Dringende Arbeit wird „glei“ erledigt, der Rest eher be-glei-tend. Wir gleiten von privat zu

Büro, von Schreibtisch zu Couchtisch. Am Ende heißt es meist: hetzen statt gleiten!





„Nur einer von sieben unselbstständig Beschäftigten fühlt sich dem Unternehmen verbunden und ist tatsächlich engagiert“, schreibt der Unternehmensberater Harald Pichler im demnächst erscheinenden Buch „Arbeit – Sinn und Motivation“. Der Rest mache Dienst nach Vorschrift und halte Ausschau nach etwas Besserem. In der Tat sehen wir uns heute nicht von Freiheit und Selbstbestimmung umringt, sondern von ständig neuen Zwängen. Alles muss dokumentiert, evaluiert und zertifiziert werden. Weil die Maschinen gleichförmig arbeiten, wird auch der arbeitende Mensch immer mehr standardisiert, er muss Schritt halten mit Geschwindigkeit und Perfektion der elektronischen Konkurrenz.

Diversität steht zwar brav in den Leitbildern, doch der Alltag begünstigt im Gegenteil einen beklemmenden Konformismus. Selten waren Erwerbstätige so „unselbstständig“ wie heute. Es gibt keine Freiräume für Spinnerei, Erfindungsgeist, Extravaganz, schon gar nicht für persönliche Entwicklung und private Interessen. Genauer gesagt: Geben tut es sie schon, aber nur für eine Minderheit im Prekariatsdreieck Freiberuf/Sabbatical/Teilzeit. Die großen Wertschöpfungsketten hingegen sind noch immer in erster Linie Ketten. In den Büros herrscht ein alles abschnürender Absicherungs-, Dokumentations-, Normen- und Kodexwahn. Es wird gegendert, reportet und comittet, bis die Datenspeicher rauchen.

"Genussarbeit"

Die Philosophin Svenja Flaßpöhler hat 2011 das Zeitalter der „Genussarbeit“ ausgerufen, aber das hat sich offenbar nicht durchgesetzt. Von neigungsorientierter Tätigkeit und „Arbeit als Glücksversprechen“ ist bei ihr die Rede. Die Realität sieht anders aus, zumindest in der globalisierten Konzernwirtschaft: Aus der Gleitzeit ist die Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit geworden, aus Teamwork wurden Marathon-Konferenzen. Statt Genuss gibt es „Corporate Governance“.

Der Befund lautet: Die schöne, neue Arbeitswelt könnte theoretisch ziemlich mühelos sein. Doch praktisch wurden alte Müh(l)en durch neue Zwänge abgelöst. Und in diesem Spannungsfeld gerät das Dasein als werktätiger Mensch heute zunehmend aus der Mode.

Der Beruf ist plötzlich in Verruf: Junge Menschen sehen Erwerbsarbeit heute nicht mehr als unausweichliche Option für ihr Leben. Hatte die Elterngeneration der Leistungsbereiten ihre Berufskarriere noch als ­zen­tralen Daseinszweck betrachtet – unverzichtbar für Unterhalt, Status, Würde und Sinn –, so ist das Aufkrempeln der Ärmel heute nicht mehr selbstverständlich. Es gibt nämlich – so scheint es – keinen zwingenden Grund mehr, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Für jedes bisher gültige Erwerbsmotiv eröffnet sich plötzlich eine Alternative: Die Güterproduktion erledigen Maschinen, Geld verteilt die Sozialbürokratie, Identität entsteht aus der Alltagskultur, Sinn sucht man im Ehrenamt und Zeitvertreib vor dem Bildschirm so wird die Heerschar der Frühpensionisten allmählich zum Rollenvorbild für eine wachsende Gruppe von Spätjugendlichen, die ohne Sorgepflichten, Job und Vermögen im Kinderzimmer des Elternhauses einem anstrengungs- und perspektivlosen Wohlleben anheimfallen. Der Soziologe Richard Sennett darf sich bestätigt sehen: Er prophezeite 2006 den Funktionsverlust der Arbeit als Quelle von Identität und lebensgeschichtlichem Zusammenhang.



Bezahlte Jobs sind nur mehr eine Randerscheinung, im besten Fall eine bloße Frage zufälliger Gelegenheit. Personalchefs berichten übereinstimmend, dass Einsteiger heute Zeit- und Belastungsgrenzen fordern: freie Wochenenden, Urlaub, Teilzeit, Karenz. Was ist da los? Ist das nur eine paradoxe Intervention, ein Echo auf fehlende Garantien und Gewissheiten? Die phlegmatische Antwort der Generation Praktikum? Oder hat die klassische Lohnarbeit als konstitutives Element des gelungenen Lebens ausgedient?

„Antiwork“ nennt jedenfalls der britische Publizist Brian Dean sein Konzept der Verweigerung von betriebs­organisatorischer Nützlichkeit. Er reflektiert auf das, was man hierzulande fälschlich „bedingungsloses Grundeinkommen“ nennt: Jeder soll eine Basisalimentierung aus dem Sozialtopf erhalten. Falsch daran ist das Etikett „bedingungslos“. Denn irgendwer muss ja den Sozialtopf füllen. Zwar kann es sein, dass wir Produkte künftig rein maschinell herstellen. Aber wer kocht das Viersternemenü, wer schneidet die Haare, wer singt die Opern­arie, wer unterrichtet die Schüler? Viele Dienstleistungen sind ohne Menschenarbeit vorerst nur schwer vorstellbar.



Und selbst wenn es anders wäre, müsste jemand die Maschinen erfinden, bauen, programmieren. Jede Lösung schafft neue „Bedürfniskaskaden“, sagt der Zukunftsforscher Matthias Horx. Die Arbeit geht uns also nicht aus. Aber der Ruf nach dem Grundeinkommen illustriert den Wandel der Werte. Arbeit ist nicht mehr Würde, sondern Bürde. Beklagt wird eine prinzipielle Kränkung: Die Lohnarbeit halte den Menschen ab vom wahren Leben. Ab Dienstag wird die Frist bis zum Wochenende gezählt, damit das Leben endlich loslegen könne. Der Sonn- und Feiertag hat den Werktag abgelöst als Hauptbühne für das Drama der eigenen Existenz.

Dahinter verbirgt sich ein konsumistisches Lebenskonzept: der Mensch als immerwährender Konsument. Er definiert sich nicht durch das Schaffen, sondern durch das Verbrauchen von Dingen, und dafür benötigt er Freizeit. Und vielleicht ist es ja wirklich so, dass sich Leistung heute nicht mehr lohnt? Eine im Wohlstand aufgewachsene Generation kennt nicht die Not der Knappheit, nicht den Reiz des Verzichts, nicht die Wunscherfüllung nach langer Entbehrung. Dafür hört sie täglich, dass die Reichen immer reicher werden, dass man sich nichts mehr erarbeiten kann, dass sich das Sparen angesichts von Nullzinsen nicht lohnt und man besser nicht langfristig planen soll, weil sich ständig alles ändert.

Doch die Krise der Arbeit ist auch eine Krise ihrer Organisation. Völlig frei und jeder, wie er will, am beliebigen Ort zur selbstbestimmten Zeit – das war die Vision, die auf den Flügeln des Zeitgeistes schwebte. Die Bürorealität blieb aber fest am Boden kleben: ohne Dienstplan und Stechuhr kein Betrieb.



Die Strukturen betrieblicher Organisation und Motivation seien „unverändert industriezeitalterlich ausgerichtet“, kritisiert der Zukunftsforscher Peter Zellmann. Und Matthias Horx ergänzt: „Nach wie vor bildet abhängige Lohn-Arbeit die zentrale kulturelle Matrix.“ Arbeit werde wie eh und je „von oben organisiert“. Wirtschaft und Arbeit haben nicht Schritt gehalten mit der Multioptions- und Spaßgesellschaft, sie operieren noch immer mit einem Korsett aus Regeln und Pflichten, aus Verbindlichkeit und Verlässlichkeit. Nur hie und da macht sich eine leise Ahnung breit, dass es anders ginge. Das digitale Smart­phone-Zeitalter eröffnet sensationelle Kommunikations- und Koordinationspfade (und, nicht zuletzt, auch Kontrollmöglichkeiten). Diese könnte man nutzen, um Mitarbeitern mehr Eigenverantwortung zu übertragen. Schon die Schule müsste jedes Kind zum Selbstmanagement erziehen – ein frommer Wunsch.

Vielleicht bringt der Fachkräftemangel ein Umdenken: Die Qualität eines Arbeitsplatzes zeigt sich nicht mehr nur am Gehalt, sondern primär an den Gestaltungsspielräumen. Das käme der weitgehend strukturlosen Gesellschaft entgegen – den neuen Bedürfnissen jener Arbeitskräfte, die kein geregeltes Familienleben, keine fixen Urlaubspläne, keine berechenbare Bauspar-Biografie mehr haben. Von der Fremdbestimmung zur Selbstbestimmung, vom Lohnempfänger zum Entrepreneur – das wäre dann doch noch ein Qualitätsfortschritt in der Arbeitsstruktur. Die Vision dazu formulierte der irische Wirtschaftsphilosoph Charles Handy: „Arbeit ist in Zukunft jene Leidenschaft, die sich selbst bezahlt.“

