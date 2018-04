Die Vorsitzende, Karin Schaupp, ist seit 2003 als freie selbständige Unternehmensberaterin mit Schwerpunkt Innovationstransfer und Strategische Unternehmensentwicklung tätig. Sie ist Mitglied im Akademierat der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und Professorin an der Karl-Franzens-Universität Graz.

Die gebürtige Steirerin studierte Pharmazie an der Universität Graz, wo sie 1978 promovierte. Karin Schaupp war Hochschulassistentin und trat danach in die Pharma-Industrie ein. Nach unterschiedlichen Funktionen im internationalen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktmanagementbereich wechselte sie ins Management und war nach Geschäftsführungs- und Regionalleitungspositionen zuletzt Mitglied des Vorstandes der Fresenius Kabi AG in Bad Homburg mit weltweiter Geschäftsverantwortung. Karin Schaupp war bis September 2015 Mitglied des Rates für Forschung und Technologieentwicklung (RFTE) und ist darüber hinaus in verschiedenen Aufsichtsgremien aktiv.

Seit 2016 ist sie Mitglied im Beirat der Fraunhofer Austria Research GmbH und im Akademierat der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Im Oktober 2014 wurde Karin Schaupp an der Karl-Franzens-Universität Graz zur Universitätsprofessorin für Angewandte Unternehmensführung im Bereich Innovationsmanagement und Technologietransfer berufen.