Weiterdenken. Weiterbilden. Weiterkommen.

Master ist nicht gleich Master: An der FH JOANNEUM werden neben den Masterstudiengängen auch Masterlehrgänge angeboten. Ein Überblick über das Weiterbildungsangebot für Berufstätige.

Ideal für alle, die sich im Job weiterentwickeln wollen: Alle Masterlehrgänge der FH JOANNEUM sind berufsbegleitend organisiert © FH JOANNEUM_MarionLuttenberger

Weiterentwicklung, zusätzliche Qualifikation oder ein Plus am Arbeitsmarkt: Das bieten die Masterlehrgänge der FH JOANNEUM.

Der Masterlehrgang „Public Communication“ befasst sich mit Themen wie Rhetorik, Know-how zu Medien, Content-Strategien und visuelle Kommunikation. Ebenfalls mit Kommunikation, aber nicht im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, sondern im maschinellen Umfeld befasst sich der Lehrgang „Technische Dokumentation“. Da das visuelle Zeitalter bereits neue Dimensionen erreicht hat, lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Masterlehrgangs „Visuelle Kommunikation“, wie man Bilder versteht und benutzt.

Ab Herbst 2018 wird erstmals der Masterlehrgang „Integrale Planung“ an der FH JOANNEUM starten -dabei geht es um digitale Simulation von Planung, Bewirtschaftung und Umsetzung von Gebäuden. Mit der Planung von Flugzeugen, neuen technischen Möglichkeiten und dem zunehmenden Wettkampf am Markt befassen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Masterlehrgangs „Luftverkehrsmanagement“.

Die Zusammenarbeit zwischen Diätologie, Medizin und weiteren Professionen ist unerlässlich, um eine Patientin oder einen Patienten adäquat zu betreuen. Am Lehrgang „Angewandte Ernährungsmedizin“ können sich Ärztinnen und Ärzten genauso wie Diätologinnen und Diätologen weiterbilden.

Entwicklung, Beantragung und Umsetzung von EU-Projekten sind Themen des Lehrgangs „European Project and Public Management“. Und beim Lehrgang „International Supply Management“ werden Einkaufsmanagerinnen und -manager mit dem nötigen Wissen rund Industrie 4.0 und Digitalisierung versorgt.

Die Masterlehrgänge können auch ohne vorangegangenen akademischen Abschluss besucht werden: In diesem Fall muss man eine mehrjährige Berufserfahrung in der jeweiligen Branche und eine Studienberechtigung vorweisen können. Weitere Informationen gibt es am Blog der FH JOANNEUM.