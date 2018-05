Die Masterfrage

Facebook

Die FH JOANNEUM unterstützt Interessierte dabei, sich für den richtigen Master zu entscheiden © FH JOANNEUM / Manfred Terler

Wer sich für zwei weitere Jahre an ein Studium bindet, muss sich gut überlegen, an welches. Um die Entscheidung zu erleichtern, veranstaltet die FH JOANNEUM am 15. Mai 2018 vom 17 bis 19 Uhr eine Master-Lounge. Das Highlight ist eine Runde Speeddating mit Expertinnen und Experten der Masterstudiengänge und -lehrgänge. In einer Minute erfahren die Interessentinnen und Interessenten, ob der jeweilige Studiengang zu ihnen passt oder nicht. Es wird um eine Anmeldung für das Master-Speeddating gebeten.

Eine weitere Hilfestellung der Hochschule ist der Studienfinder. Er steht auf der Startseite der Website zur Verfügung. Alle potenziellen Master-Studiengänge sind aufgelistet. Hier findet man auch alle Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen. Einige Master-Möglichkeiten werden auch am Blog der FH JOANNEUM genauer beschrieben.