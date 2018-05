Karrierechancen: Finanzmarkt und Emerging Markets

Viele Wege führen zu einem Masterstudium an der FH JOANNEUM. Ein Studierender von „Business in Emerging Markets“ und ein Absolvent von „Bank- und Versicherungsmanagement“ berichten.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

An den Masterstudiengängen des Departments für Management werden die Führungskräfte von morgen ausgebildet. Sie sind weltweit tätig © FH JOANNEUM / Marion Luttenberger

Die Masterstudiengänge der FH JOANNEUM stehen vielen Studierenden offen. Während sich Michael Bednarek entschieden hat, an der Hochschule zu bleiben, ist Michael Ingolic für sein Master-Studium an die FH JOANNEUM gewechselt.

Die Weltwirtschaft verändern sich rasant. Emerging Markets – also aufstrebende Märkte – spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Studierenden von „Business in Emerging Markets“ denken Management über die nationalen Grenzen hinaus. Michael Bednarek hat nach dem Abschluss des Bachelorstudiengangs „Management internationaler Geschäftsprozesse“ an der FH JOANNEUM direkt den Master „Business in Emerging Markets“ begonnen.

Michael Ingolic hingegen hat sein Masterstudium „Bank- und Versicherungsmanagement“ 2016 abgeschlossen. Die Zugangsvoraussetzungen hat er mit seinem Studium der Rechtswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität Graz erfüllt. „Ich habe aus dem Masterstudium viele betriebswirtschaftliche Inhalte mitgenommen, die für die Unternehmenssteuerung unerlässlich sind“, erläutert Michael Ingolic.

Weitere Informationen zu Vorteilen der beiden Studiengänge, Studieninhalten und den Beweggründen zur Studienwahl von Michael Bednarek und Michael Ingolic finden Sie am Blog der FH JOANNEUM.