Katharina Karner gewinnt Young Author Award 2018

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Katharina Karner bekam für ihre Arbeit zum Thema Energieverbund den Young Author Award 2018 verliehen © FH Joanneum

Katharina Karner ist Absolventin des Instituts Energie-, Verkehrs- und Umweltmanagement und lehrt seit mittlerweile vier Jahren an der FH JOANNEUM. Jetzt wurde sie für ihre Forschungstätigkeit ausgezeichnet.

„Methoden zur Flexibilisierung des Energieverbundes INDUSTRIE-STADT – eine technische, ökonomische und ökologische Analyse“ – diesen Titel trägt das ausgezeichnete Paper von Katharina Karner. Darin analysiert sie, wie die Nutzung von industrieller Abwärme flexibilisiert werden kann. Die Analyse ergab eine klare Empfehlung für die Kopplung von zwei oder mehreren Städten zu einem Wärmeverbund.

Katahrina Karner ist bereits seit mehr als neun Jahren an der FH JOANNEUM: Zuerst als Bachelor- und Masterstudentin, dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin und schließlich als Lecturer am Institut. Am Blog der FH JOANNEUM beantwortet sie Fragen zu ihrer ausgezeichneten Arbeit, blickt in ihre Vergangenheit an der FH JOANNEUM und berichtet über ihre Pläne für die Zukunft.