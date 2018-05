Zwei Wege zum Studium – eine Erfolgsgeschichte

Gerald Ferner und Michael Schütz studieren „Electronics and Computer Engineering“. Obwohl sie schon im Masterstudium sind, befassen sie sich nach wie vor mit ihren ausgezeichneten Bachelorarbeiten. Ende Mai 2018 präsentieren sie die Ergebnisse daraus beispielsweise bei der NIWeek in Austin, Texas (USA).

Michael Schütz (links) und Gerald Ferner (rechts) liefern seit ihrem Bachelorstudium ausgezeichnete Leistungen ab © Michael Schütz

Der Weg zum Bachelorstudium „Elektronik und Computer Engineering“ war ein unterschiedlicher: Während Gerald Ferner direkt im Anschluss an seiner AHS-Matura – mit kurzem Abstecher zum Bundesheer und an die TU Graz – in das Elektronikstudium startete, war Michael Schütz davor beruflich tätig. Nach drei Jahren in einem großen Unternehmen entschied er sich für das Studium in Graz. Für das Pflichtpraktikum im sechsten Semester haben sich beide beim Mikroelektronikspezialisten NXP beworben. Beide wurden engagiert, beide haben dort auch ihre Bachelorarbeiten verfasst.

Mit dem Know-how aus dem Bachelor, den Auszeichnungen und erfolgreichen Präsentationen geben sich die beiden trotzdem nicht zufrieden. Beide haben sich auch für den Masterstudiengang „Electronics and Computer Engineering“ an der FH JOANNEUM Kapfenberg entschieden. Weitere Informationen zum Master, zu den Themen der hervorragenden Arbeiten und dem anstehenden Aufenthalt in Austin gibt es am Blog der FH JOANNEUM.