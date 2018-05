Facebook

Einen Vormittag lang die Welt der Technik erkunden © Fotolia

Der Scratch Day 2018 in Klagenfurt ist ein Forum für Scratcher, Programmierer und solche, die es werden wollen. Scratch ermöglicht mit einem einsteigerfreundlichen Design und quasi ohne Vorwissen Programme zu erstellen und ist für alle Altersklassen von sechs bis 99.

Programmieren kann Spaß machen und auch leicht erlernt werden. An der Alpen-Adria-Universität findet dazu ein halbtägiges Event statt, in dem Interessierte etwas über Scratch erfahren können und sich mit anderen Scratchern austauschen können. Das Thema des Scratch Days 2018 ist „Wie programmiere ich ein Computerspiel“. Dazu gibt es eine Einführung in Scratch und als Alternative danach in das System bitsy, mit dem ebenfalls in kurzer Zeit interessante storybasierte Spiele gemacht werden können. Zum Abschluss gibt es einen Speed Scratch Wettbewerb, bei dem Scratcher zeigen können, was man in nur einer Stunde in Scratch schaffen kann. Das Event ist für alle Altersklassen von sechs bis 99 Jahre geeignet.

Bei freiem Eintritt können Kinder und Erwachsene einen ganzen Vormittag die Welt der Technik erkunden.

Programm

09:00 - kurze Eröffnung

09:10 - Workshop: Ein Spiel mit Scratch programmieren (Workshop mit Kristina Wogatei)

10:15 - Workshop: bitsy – mach ein Computerspiel ohne programmieren zu müssen (Wilfried Elmenreich)

11:15 - Beginn Speed-Scratch-Wettbewerb (Peter Micheuz)

12:15 - Vorstellung der Ergebnisse vom Speed Scratch

12:30 - SiegerInnenehrung

Scratch Day 2018 Wann? 12. Mai 2018

Wo? Lakeside Science & Technology park, Gebäude B01

Anmeldung unter https://www.aau.at/blog/scratch-day-2018-an-der-universitaet-klagenfurt/