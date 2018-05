Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Das Filterwerk in St. Michael leidet unter der zu geringen Auslastung und muss sich von rund 90 Leiharbeitern trennen.

Mahle in St. Michael trennt sich von Mitarbeitern © Markus Traussnig

Schwerer Schlag für den Unterkärntner Raum. Wegen Unterauslastung in der Produktion müssen im Mahle-Werk in St. Michael rund 90 Mitarbeiter gehen. Nicht aus der Stammbelegschaft, wie Ruben Danisch, Sprecher von Mahle International, betont, sondern Leiharbeiter. „Diese werden beschäftigt, um die üblichen Auslastungsschwankungen zu kompensieren.“ Die schwächere Auslastung am Standort bewege sich „im üblichen konjunkturellen Rahmen“, betont man bei Mahle. Abgebaut wurden bzw. werden die Mitarbeiter im April und Mai.

