Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nach dem Verkauf im Jahr 2015 kann das Schloss nun erneut gekauft werden. Preis: 1,65 Millionen © Dieter Kulmer

Grafen, Ritter und Burgfräulein gingen bereits über die breiten Eichendielen des Renaissance-Schlosses Kolhof. Man spürt förmlich die Geschichte, wenn man das durch die Umbfahrer Mitte des 16. Jahrhunderts erbauten Schlosses am Weinberg in Völkermarkt, betritt. Im Laufe der Jahrhunderte erlebte das heimliche Wahrzeichen von Völkermarkt einen regen Besitzerwechsel. Nach den Umbfahrern, einer Ratsherrenfamilie, die durch eine Eisenhütte in Gillitzstein vermögend geworden war, kamen die Freiherren Rauber von Reinegg, Freiherren von Vischer, die Herren von Eggarten, der fürstbischöflicher Inspektor Franz X. Nowak, der K.u.-k.-Handelsminister Felix Freiherr von Pino und seit 1907 die Familie Mayrhofer-Grüenbühl. Schloss Kolhof: Blick hinter die Kulissen

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.