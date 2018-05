Facebook

Am Sonntag geht es rund © APA

Am Sonntag,6. Mai, findet erstmals ein Seekirchtag mit einer Oldtimer Trophy im Bereich der Westuferstraße am Klopeiner See statt. Los geht es ab 10 Uhr. Geplant sind eine Fahrzeugsegnung durch Pfarrer Friedrich Isop, ein Frühschoppen mit dem Jauntal Quintett, eine Modeschau mit Sabine Legat und Birgit Pless, eine Oldtimer-Schau mit Publikumsbewertung und ein Gewinnspiel. Besonders spektakulär wird der geplante Oldtimer-Corso rund um den Klopeiner See. Die Veranstaltung am See endet mit der feierlichen Siegerehrung der Oldtimer Trophy, die um 16 Uhr stattfindet. Organisiert wird die Veranstaltung vom „See & Genussrestaurant Silvia“.