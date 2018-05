Facebook

DJ Ötzi im Anflug auf den Klopeiner See © APA/dpa/Patrick Seeger

Nicht nur Los Angeles, auch der Klopeiner See hat einen „Walk of Fame“. Seit dem Seefest im Jahr 2014 funkelt der Stern von Larissa Marolt auf der Seepromenade, im Vorjahr wurde der Pianist Ingolf Wunder verewigt. Im Rahmen des Schlager Open Airs am 15. Juni darf sich DJ Ötzi über einen Stern, der in der Gemeinde St. Kanzian seinen Namen trägt, freuen. „Das wurde bei der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen“, sagt Bürgermeister Thomas Krainz.



Der Klopeiner See ist für den Tiroler, der mit bürgerlichem Namen Gerry Friedle heißt, kein unbekannter Fleck. Als junger, damals noch gänzlich unbekannter Mann, werkte er hier als DJ. „Er hat bei mir aufgelegt. Ich hatte damals ein Lokal, das zuerst ,Rondo veneziano’ und später nur mehr ,Rondo’ hieß. Nur ans genaue Jahr kann ich mich nicht mehr erinnern“, erzählt Johann Buxbaumer. Der Völkermarkter hat inzwischen mit seiner Firma „Glas Bux“ ins Unternehmergeschäft gewechselt, DJ Ötzi erklomm die Karriereleiter in musikalischer Hinsicht. Freunde sind die beiden geblieben.

Larissa Marolt verbrachte ihre Kindheit am Klopeiner See Foto © APA/EPA/JENS KALAENE

Ulrike Greiner Teamleiterin Regionalbüro Völkermarkt/Wolfsberg Mehr von Ulrike Greiner

Vom Klopeiner See in die weite Welt? Ja, das funktioniert! Larissa Marolt wuchs in St. Kanzian als Hotelierstochter auf und verbrachte hier eine behütete Kindheit und Jugend. Das Model, das 2009 als Siegerin der ersten Staffel der Castingshow „Austria’s Next Topmodel“ hervorging, ist inzwischen auch als Schauspielerin bekannt und flattert regelmäßig als Ärztin Alicia Lindbergh in der Telenovela „Sturm der Liebe“ über die Bildschirme in den heimischen Wohnzimmern.Larissa Marolt, die nicht selten quer über den Globus jettet, hat ihre Wurzeln nie vergessen. Die Bindung an ihre Familie ist eng. Sie hat am Klopeiner See in ein Hotel-Projekt investiert und springt regelmäßig vom eigenen Strand aus in die Fluten. Ingolf Wunder, der aus Wasserhofen stammt, klimperte als Jugendlicher auf einem Piano in einer Bar am Klopeiner See. Dort wurde sein Talent entdeckt und gefördert. Heute ist der 32-Jährige ein international gefragter Pianist der Sonderklasse, der ebenfalls regelmäßig nach Hause zurückkehrt und einmal im Jahr im Bezirk ein Konzert gibt.Übrigens: Auch Udo Jürgens machte seine ersten musikalischen Gehversuche am Klopeiner See, bevor er ein echter Weltstar wurde.