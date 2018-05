Eberndorf Nach Unfall wird Kuh in der Drau gesucht

Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Ein Pick-up mit Jungrindern in einem Anhänger rutschte in die Drau: Der Fahrer sprang aus dem Wagen, vier Kälber wurden gerettet. Von einer Kuh fehlt jede Spur.

Vier Kälber konnten gerettet werden © KK/FF Völkermarkt

Auf einem Bauernhof in Wernzach, unweit des Kraftwerkes Edling in der Nähe von Völkermarkt, kam es Donnerstag zu einem Unglück: Gegen 15 Uhr wollte ein 55-jähriger Bauer aus Ruden vier Kälber und ein Rind auf einem Hof in Wernzach ausladen.

