Ein Landwirt in Kühnsdorf wurde am Sonntag Opfer von Dieben. Die bislang unbekannten Täter entwendeten einen Schlüssel und verschafften sich so Zutritt zum Tankraum.

Dem Landwirt entstand ein Schaden in Höhe von rund 1900 Euro (Symbolfoto) © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Besonders dreist gingen bislang unbekannte Täter vermutlich am Sonntagvormittag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Kühnsdorf im Bezirk Völkermarkt vor. Die Täter entwendeten von einem frei zugänglichen Schlüsselbrett einen Schlüssel und entsperrten die Tür zum Tankraum der Hoftankstelle. Sie zapften aus den beiden Tanks rund 1800 Liter Diesel ab. Danach hängten sie den Schlüssel wieder an seinen Platz. Dem Landwirt entstand ein Schaden in Höhe von rund 1900 Euro.