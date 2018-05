Facebook

Das Auto blieb in einem steilen Hang zwischen Sträuchern hängen © KK/FF Bad Eisenkappel

Am Mittwoch um 21.30 Uhr war ein 39-jähriger Klagenfurter mit seinem Pkw auf der Trögerner Landesstraße aus Bad Eisenkappel kommend in Richtung Schaidasattel unterwegs. Unmittelbar nach dem Überholen eines Autos kam er mit dem Wagen aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam in einem steil abfallenden Hang zwischen einigen Sträuchern zum Stillstand.

Der Lenker des überholten Autos, ein 21-Jähriger aus Bad Eisenkappel, verständigte die Rettungskräfte. Das Fahrzeug des 39-Jährigen wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Eisenkappel mit Seilen gesichert, Sträucher mit der Motorsäge entfernt und der Lenker mittels Bergeschere aus dem Wrack befreit. Die Rettung brachte ihn mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt. Dort verweigerte er den Alkotest. Der Führerschein wurde dem Mann vorläufig abgenommen.

Die Feuerwehr barg das Auto Foto © KK/FF Bad Eisenkappel