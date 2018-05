Nach Riss eines Ponys fehlt seit Monaten das Ergebnis eines DNA-Tests. Jäger fühlen sich boykottiert. Am Samstag gibt es einen Wolfs-Gipfel in St. Margarethen bei Wolfsberg.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Wolf darf in Österreich auf keinen Fall erlegt werden. Jäger und Almbauern fordern eine Änderung des Schutzstatus © Fotolia/Karin Jaehne

Heiß hergehen dürfte es am kommenden Samstag, den 5. Mai, im Gasthof Stoff in St. Margarethen bei Wolfsberg. Die Kärntner Landwirtschaftskammer und Biosphäre Austria laden unter dem Titel „Isegrim in der Kulturlandschaft“ zur Diskussion rund um den Wolf ein. Fachleute aus dem Inland und sogar aus Deutschland werden erwartet, um ihre Erfahrungen mit diesem Beutegreifer und dessen Einwirken auf die Weidehaltung weiterzugeben.



Der Wolf ist seit Langem ein Sorgenkind der Almbauern. Im Lavanttal gab es bislang einige Sichtungen durch Wildkameras. Ende Jänner dürfte ein Wolf in Twimberg ein Pony gerissen haben. Um hier ein anderes Tier als Verursacher auszuschließen, wurde eine DNA-Probe nach Wien geschickt. Auf das Ergebnis wartet man allerdings bis heute. „Ich verstehe das nicht. Normalerweise dauert es einen Monat, bis das Ergebnis einer solchen Probe vorliegt. Wir Jäger fühlen uns boykottiert. Und der Pony-Besitzer wartet immer noch auf die Entschädigung“, ärgert sich der Lavanttaler Bezirksjägermeister Walter Theuermann.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.