St. Kanzian Motorradfahrer prallte mit Auto zusammen

Die 35-jährige Beifahrerin wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Am Dienstag, gegen 15 Uhr, lenkte ein 25-jähriger Völkermarkter sein Motorrad auf der Klopeiner Süduferstraße, Bezirk Völkermarkt, von Seelach kommend in Richtung Unterburg. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem in Richtung Unterburg fahrenden Pkw, gelenkt von einem 71-jährigen Wolfsberger.