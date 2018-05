Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Zdravko Haderlap

Zur Vernissage der vierten Ausstellung des Fotowettbewerbes im Rahmen der „750 Jahre Markterhebung“ lud kürzlich die Gemeinde Eisenkappel-Vellach. Die Einführung in die 25 präsentierten persönlichen Perspektiven, darunter der melancholische Blick auf die zerstörerischen Spuren, die Sturm „Yves“ hinterlassen hat, Porträts mit alten und neuen Motiven, Winterlandschaften, Momentaufnahmen und von spielenden Kindern in der Weihnachtsinstallation am Hauptplatz. Mit geschärften Blick betrachtete Jurymitglied und Fotograf Gerhard Maurer die Werke. Die von Bürgermeister Franz Josef Smrtnik eröffnete Ausstellung wurde von Gottfried Podgoršek an der Querflöte musikalisch umrahmt. Unter den vielen Besuchern waren unter anderen auch die Vizebürgermeister Lisa Lobnik und Gabriel Hribar, Gemeinderat Michael Arbeitsstein, Amts- und Projektleiter Ferdinand Bevc, Willi Ošina, sowie die Hobbyfotografen Jürgen Lamprecht, Zäzillia und Engelbert Wiltschnig. Die Ausstellung kann bis Juni jederzeit während der Öffnungszeiten am Gemeindeamt besichtigt werden. Foto © Zdravko Haderlap