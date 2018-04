Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rund um den Klopeiner See bereitet man sich auf die kommende Saison vor. Die ersten Gäste flanieren bereits auf der Promenade und genießen ein Eis © Weichselbraun

Der Frühling ist ganz plötzlich mit all seiner verschwenderischen Pracht gekommen. Über dem blauen See liegt der Duft von Blüten. Jetzt musste es schnell gehen, um den See, die Restaurants, Bäder und Hotels frühlingsfit zu machen. Denn am Wochenende wollen Gäste promenieren, Eis essen und die Zehen ins 16 Grad frische Wasser tauchen.