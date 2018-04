Bleiburg Kosten für Kanal haben sich mehr als verdoppelt

Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die Bleiburger Gemeindräte trafen sich zur Gemeindratssitzung © Lisa Steinthaler

Ein wichtiges Thema bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates in Bleiburg waren die Abwässer. Grund dafür ist die massive Erhöhung bei den Kosten für die Entsorgung der Fäkalwässer aus Aich-Wiederndorf. Für die Einleitung der Fäkalwässer aus dem Bereich Aich-Wiederndorf in den zur Kläranlage des Abwasserverbandes Völkermarkt-Jaunfeld führenden Sammelkanal muss die Stadtgemeinde Bleiburg Mehrkosten in der Höhe von 92.000 Euro bezahlen.