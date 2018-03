Facebook

Der Wahlbleiburger Helmut Kutej (53) ist ein Tausendsassa © Rosina Katz-Logar

Die Auszeichnung ist eine Wertschätzung meiner Kulturarbeit“, sagt Helmut Kutej. Die Liste der ehrenamtlichen Tätigkeiten des begeisterten Sängers, Kulturmanagers und Sportlers ist tatsächlich sehr lang.



So ist er seit 28 Jahren Manager des Männerchores Petzen-Loibach, seit 25 Jahren Chorleiter des Doppelquartetts Tainach, seit 25 Jahren Mitarbeiter der Kulturinitiative Bleiburg, Darsteller beim legendären Faschingskabarett und bei den Theatertagen sowie organisatorischer Leiter der Bleiburger Walker mit Europacup-Veranstaltungen in Bleiburg und der Veranstaltungsreihe „A Xunda Tag“. Seit zehn Jahren ist er außerdem Sänger beim Quintett „Land Kärnten“ – und die Liste könnte noch weitergeführt werden.



Kutej ist ein Mann der Tat, der aber nicht im Mittelpunkt stehen muss. „Eine Idee setzt man einfach um, ohne sie zu Tode zu diskutieren. Dabei sollte man darauf achten, nicht immer den Frontmann zu spielen, sondern im Team zu arbeiten und auch die Jungen zu integrieren, denn nur so können auch begabte, junge Menschen an die Kultur herangeführt werden. Wir müssen der Jugend bewusst machen, wie wichtig es ist, für die Gemeinschaft zu arbeiten“, sagt Kutej, der auf Bleiburg sehr stolz ist. „Wir sind wie ein gallisches Dorf mit sehr viel positiver Energie, worum uns viele beneiden. In Bleiburg wird das Gemeinsame immer in den Vordergrund gestellt und eine Weltoffenheit an den Tag gelegt, die von Toleranz und Frieden geprägt ist“, sagt der Vater des 28-jährigen Sohnes Florian.

Zur Person Helmut Kutej ist seit 36 Jahren bei der Landesregierung in der Abteilung für Landesabgaben beschäftigt. Er ist verheiratet mit Anna Maria (geborene Jernej) und Vater eines Sohnes.

Kultur. Chorleiter des Doppelquartetts Tainach, Manager des MGV Petzen, KIB-Mitarbeiter, Sänger im Quintett „Land Kärnten“.

Sport und Freizeit. Er ist organisatorischer Leiter der Bleiburger Walker und Verantwortlicher für die Veranstaltungsreihe „A Xunda Tag“ im Rahmen der „Gesunden Gemeinde“.

Aufgewachsen ist Kutej gemeinsam mit drei Geschwistern in Tainach, wo er bereits mit sechs Jahren seine Auftritte mit der Violine oder als Esel in den „Bremer Stadtmusikanten“ hatte. Nach Bleiburg gezogen ist er vor 30 Jahren. Und zwar der Liebe wegen. Seine Frauhat den MGV Petzen geleitet, bei dem er als Sänger aktiv war.Seine größten Steckenpferde seien aber nach wie vor das Singen und die vielen Reisen mit Chören rund um den Globus. „Kultur kann viel bewirken, sowohl in der Gemeinschaft als auch zwischen Generationen, Kulturen und Volksgruppen“, sagt Kutej. Ehrenamtliche Tätigkeiten sind für Kutej trotz vieler Termine nicht anstrengend. „Ich mache sie gerne.“