Wenn alles nach Plan verläuft und es keine Einsprüche gibt, wird 2019 mit dem Abriss begonnen © Markus Traussnig

1. Wie weit ist die Ausschreibung des internationalen Architektenwettbewerbs?

Die Ausschreibung des Wettbewerbs wird derzeit von einem Architekturbüro vorbereitet. Bei einer ähnlichen Ausschreibung (HTL Ferlach mit Landesberufsschule) sind 63 Einsendungen eingelangt. „Es werden dann Modelle von den eingereichten Gebäudeplanungen erstellt. Ein Entwurf geht schlussendlich als Sieger hervor. Erst dann kann es um die Detailplanungen und in weiterer Folge um die Ausschreibungen der Gewerke gehen“, sagt Siegfried Torta vom Kärntner Landesschulrat.



2. Wie sieht der Zeitplan für den Neubau des Gymnasiums aus?

Schon im kommenden Jahr wird mit dem Abriss begonnen. Mit der Fertigstellung wird 2020 gerechnet. „Ja, wir rechnen mit zwei Jahren Bauzeit“, sagt Torta. Natürlich müsse man sich hier nach der jeweiligen Witterung richten.



3. Wie werden die Container ausschauen, in denen während der Bauzeit der Unterricht stattfinden soll?

Das kann man noch nicht genau sagen. Zuerst muss abgewartet werden, wie viele Schüler tatsächlich im betreffenden Zeitraum Unterschlupf finden müssen. Und auch für die Beschaffung der Container wird es eine eigene Ausschreibung geben. „Es können neue sein, aber auch welche, die gerade bei einer anderen Schule zum Einsatz gekommen sind“, so Torta.



4. Wann werden die Schüler in die Container übersiedeln?

Dies wird nach genauer Rücksprache mit den Verantwortlichen des Gymnasiums passieren. Laut jetzigem Stand soll 2019 noch die Abhaltung der Reifeprüfung abgewartet werden. Zwischen Matura und Ferienbeginn könnte dann schon gesiedelt werden. Ein großer logistischer Aufwand: „Wir werden das logistisch sehr gut vorbereiten, jeder Schüler wird mithelfen und auch den eigenen Sessel hinübertragen. Wir sind optimistisch und haben auch keine Angst vor dem Unterricht im Container. Die Nachricht vom Neubau wurde von allen mit einem großen ,Hurra’ aufgenommen“, sagt Direktorin Theresa Volpe-Pühringer. Geplant ist die Unterbringung der Container auf dem ehemaligen Sportplatz des Gymnasiums, der derzeit als Parkplatz genutzt wird. „Ja, das wäre die sinnvollste Variante“, sagt Völkermarkts Bürgermeister Valentin Blaschitz.



5. Wie wird die neue Turnhalle aussehen, die entstehen soll?

„Wir planen gemeinsam mit der Stadtgemeinde eine Turnhalle. Allerdings steht noch nicht fest, ob sie ins Gebäude selbst integriert wird. Wir lassen uns diesbezüglich von den Architekten, die sich an der Ausschreibung beteiligen werden, überraschen“, sagt Torta.



6. Wie teuer wird das Gesamtprojekt kommen?

Derzeit gibt es für den Neubau des Gymnasiums noch kein Budget. Das hängt damit zusammen, dass die neue Bundesregierung erst ein neues Budget beschließen muss. Das Projekt ist allerdings auf Schiene, die Ausfinanzierung dürfte nur noch Formalsache sein. Eine genaue Kostenschätzung gibt es noch nicht, man rechnet mit 20 bis 30 Millionen Euro.



7. Schüler und Lehrer wurden gefragt, was sie sich von ihrer neuen Schule wünschen. Was steht ganz oben auf der Liste?

Gefordert wird, dass die Schüler, die die Nachmittagsbetreuung oder die Ganztagsklasse besuchen, wieder im Gymnasium essen können. „Derzeit müssen die Schüler in die Neuen Mittelschule gehen. Außerdem soll es Wohlfühlbereiche geben, nicht nur Funktionsklassen. Wir benötigen auch einen größeren Tresor, um die Maturaunterlagen lagern zu können. Die Unterlagen sind mittlerweile meterhoch. Die Schüler wünschen sich auch eine Beschattung, denn derzeit brennt die Sonne herein“, zählt Direktorin Theresa Volpe-Pühringer auf.