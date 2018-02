Die Grazer Improgruppe "Wir" zeigen in der NMS Bleiburg ein Improvisationstheater. Durch die Einnahmen werden Projekte für die Schüler finanziert, die aufgrund der Sparmaßnahmen nicht möglich wären.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Grazer Improvisationstheatergruppe "Wir" © Johannes Repelnig

Durch das karitative Projekt "Books4School" werden Projekte für die Schüler der NMS Bleiburg finanziert, die dem Sparstift zum Opfer gefallen sind. Dafür werden normalerweise gespendete Bücher verkauft. Am Freitag, den 2. März, findet nun ein Improvisationstheater an der Schule statt. Der Eintritt (freiwillige Spende) kommt dem Projekt und somit den Schülern zugute. Die Grazer Gruppe "Wir" hat sich auf das Improvisationstheater spezialisiert. Was bedeutet, dass jeder Abend eine Überraschung voller spannender Geschichten ist. Die Ideen und Inputs zu den Szenen und Geschichten liefert das Publikum. Unter den Mitwirkenden ist auch der Bleiburger Florian Kutej, bekannt durch das Faschingskabarett der Kulturinitiative (KIB). Der Abend steht unter dem Thema "Wir nehmen uns kein Blatt vor den Mund". Vor und nach der Vorstellung können über "Books4School" auch Bücher erworben werden.

Auf einen Blick Wo? In der NMS Bleiburg.

Wann? Am Freitag um 20 Uhr.

Wer? Improgruppe "Wir" aus Graz. Infos: www.improgruppe-wir.at

Thema? „Wir nehmen uns kein Blatt vor den Mund“.