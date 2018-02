Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die "Bluesbreakers" gastieren in Völkermarkt © KK/Ottowitz

Der Präsident des Lions Clubs Klopeiner See-Völkermarkt, Wolfgang Jessernig, blickt mit Optimismus und Tatendrang in das diesjährige 30. Jubiläumsjahr des bekannten Charity Clubs. Dieser agiert weltweit und ist im Bezirk Völkermarkt bereits seit 1988 aktiv. Jessernig stammt aus Kühnsdorf und ist verheiratet. Er engagiert sich seit 2009 im Lions Club, erst ehrenamtlich als Mitglied, später als Vizepräsident, seit 2017 nun als Präsident.



Beruflich ist Wolfgang Jessernig Teamleiter im Kompetenzzentrum für E-Mobilität der Kelag. Viel Zeit für Hobbys bleibe ihm nicht, da er mit seinen beruflichen und ehrenamtlichen Aufgaben ausgelastet sei: „Bei der Österreichischen Wasserrettung und der Feuerwehr bin ich mittlerweile altersbedingt, nach etlichen Jahren, etwas kürzer getreten und nicht mehr so aktiv. Bei der Wasserrettung- Einsatzstelle in Klopein bin ich nur mehr als Kassenprüfer tätig“, gibt er mit einem Schmunzeln an. Wolfgang Jessernig ist Teamleiter im Kompetenzzentrum für E-Mobilität Foto © Markus Traussnig Am Besten entspannen kann der Lions Club Präsident nach eigenen Angaben bei Kurzreisen mit seiner Frau beziehungsweise mit seiner Familie: „Gespräche, gemeinsame Essen oder Unternehmungen mit Freunden tragen ebenso dazu bei.“ Der Lions Club ist ihm ein persönliches Anliegen, denn „gemeinsam mit meinen Clubkollegen persönlich, rasch und unbürokratisch Hilfe anbieten zu können, ist mein persönlicher Anteil, den ich der Gesellschaft zurückgeben kann“, bringt Jessernig sein Bestreben auf den Punkt.

Das Konzert Der Lions Club veranstaltet am Freitag, 23. Februar, um 20 Uhr im STEP in Völkermarkt einen Abend ganz im Zeichen des Blues. Die Kärntner Kultband „Bluesbreakers“ sorgt mit ihren musikalischen Highlights für einen unvergesslichen Abend. Die „Bluesbreakers“ in ihrer Formation mit Dieter Themel, Arthur Ottowitz, Jörg Friessnegg, Helmut Spreitzer und Kiki Oswald sind seit 35 Jahren das Aushängeschild in Sachen Blues.

Eintrittskarten sind um 20 Euro bei allen Mitgliedern des Lions Clubs oder an der Abendkasse erhältlich. Es wird wegen der sehr großen Nachfrage ausdrücklich um Reservierung auf der Homepage des STEP gebeten.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.

„Oberstes Ziel und Prämisse des Lions Clubs ist zeitnahe und situationsbedingte Hilfe“, erläutert der Präsident weiter. Not sei überall vorzufinden: beim Nachbarn, ums Eck, in der eigenen Gemeinde. Der Lions Club hilft rasch, wo Not akut auftaucht und Hilfestellung auf kurzem und schnellem Wege erforderlich ist – wie etwa kürzlich nach einem überraschenden Todesfall in einer Familie im Bezirk, bei welchem die Hinterbliebene das Geld für das Begräbnis nicht aufbringen konnte.Sämtliche Spenden sowie Erlöse von Veranstaltungen werden zur Gänze für konkrete längerfristige Sozialprojekte und Soforthilfen in der Region Völkermarkt verwendet.