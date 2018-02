Der Sängergau Unterland lädt am Samstag zum Männerchorsingtag. Auf die Teilnehmer warten erfahrene Referenten. Gesungen wird im Sablatnighof in Hof.

Chorleiter Franz Hrastnig © Markus Traussnig

An diesem Tag geben nicht die Frauen den Ton an. Die Veranstaltung ist den Männern vorbehalten. Der Sängergau Unterland lädt zum Männerchorsingtag. Gefragt sind Sänger, die in Männerchören oder auch Gemischten Chören singen. Als Referenten stehen Florian Pirolt, Lukas Joham, Norbert Haimburger und Franz Hrastnig zur Verfügung.