Schüler und Pflegeheimbewohner stehen gemeinsam auf der Bühne © KK/Privat

Gemeinsam mit Bewohnern des Pflegeheimes Bleiburg stehen Schüler der NMS Bleiburg im Kulturni dom in Bleiburg auf der Bühne. Die Mitwirkenden haben sich für das Thema Sagenwelt entschieden. Sagen, die rund um Bleiburg spielen, werden erzählt – in kurzen Szenen, tanzend und mittels Schattentheater. Unterstützt wird man vom Verein Kulturni dom, der die Bühne für die Präsentation kostenlos zur Verfügung stellt. Bei der Veranstaltung, die den Titel „Von Linsen, Saligen und Königen“ trägt, wird es auch eine filmische Begleitung geben. Durch sie soll vermittelt werden, wie generationenübergreifende Arbeit gelingen kann und was sie bewirkt. Für das Konzept und die Regie des Theaterstücks zeichnet Imke Logar-Thiessen verantwortlich.

Das Stück Bleiburg. Donnerstag, 22. Februar, Kulturni dom, Generationentheater unter dem Titel „Von Linsen, Saligen und Königen“, Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr.