An der Bergstation der Gondelbahn soll das Panoramarestaurant entstehen © Daniela Grössing

Der geplante Errichtung des Panoramarestaurants bei der Bergstation der Petzen-Gondelbahn ist man wieder einen Schritt näher gekommen. Gemäß der Bauübertragungsverordnung der Gemeinde Feistritz ob Bleiburg ist die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt für die Erteilung der Baubewilligung zuständig. Das dort eingereichte Projekt bedarf jedoch noch einer Ergänzung. Franz Skuk hat für seine Petzen Bergbahnen GmbH den Nachweis zu führen, dass das Panoramarestaurant mit den für den Betrieb notwendigen acht Liter Wasser pro Sekunde versorgt werden kann.



Mit dem vom Feistritzer Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung am Montagabend gefassten Grundsatzbeschluss sollten der Wasserversorgung des Panoramarestaurants auf der Petzen und damit dem Bauvorhaben selbst keine wesentlichen Hindernisse mehr entgegenstehen.



„Wir werden der Petzen Bergbahnen GmbH die Möglichkeit einräumen, ihre neue Gastronomie im Bereich der Petzen-Talstation an unsere Gemeindewasserversorgungsanlage anzuschließen“, führt Bürgermeister Hermann Srienz (SPÖ) zum einstimmigen Gemeinderatsbeschluss aus. „Die Versorgungsleitung wird die Petzen Bergbahnen GmbH selbst herzustellen haben, über den Anschlussbeitrag und weitere Details werden wir mit Skuk noch das Einvernehmen herstellen und eine privatrechtliche Vereinbarung treffen“, so Srienz weiter.

Skuk ist erfreut

Sichtlich erfreut über die rasche Entscheidungsfindung äußert sich Skuk gegenüber der Kleinen Zeitung: „Sowohl das Land Kärnten als auch die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt und die mitbeteiligten Gemeinden nehmen sich der Weiterentwicklung der Petzen und ihres Angebotes zielorientiert und unbürokratisch an.“



Strittig ist die künstlerische Gestaltung des Mahle-Kreisverkehrs. Mit den Stimmen der SPÖ und Teilen der Liste Flödl wird der Empfehlung des Landes Kärnten mehrheitlich Rechnung getragen und ein Wettbewerb unter allen Künstlern im Bezirk Völkermarkt ausgeschrieben. Sieben regionale Kunstschaffende hatte die Gemeinde zur Kreisverkehr-Gestaltung bereits im Jahr 2004 im Rahmen eines Ideenfindungsprozesses eingeladen, diesen jedoch nie zum Abschluss gebracht.



Die in der Gemeinderats-Abstimmung unterlegene Regionalliste unter ihrem Listenführer Vizebürgermeister Vladimir Smrtnik meinte, mit den von diesen sieben Künstlern seinerzeit eingereichten Vorschlägen das Auslangen finden zu können.