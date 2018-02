Facebook

Kinder und Jugendliche finden in den Mini-Ambulatorien Hilfe © Fotolia

Wirbelwind, Plappergei und Rasselbande. All dieser Sozial-, Sprach- und Aggressionsstörungen nehmen sich die vier Ambulatorien, die von pro mente betrieben werden, in Kärnten an. Landeshauptmannstellvertreterin und Gesundheitsreferentin Beate Prettner brachte eben in der Regierungssitzung einen Antrag auf Betriebszuschuss bis einschließlich September 2018 ein.