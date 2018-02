Facebook

Magdalena Lobnig © Dekoster

Kärntens Schmuckunternehmen Dekoster, mit Sitz in Eberndorf, begab sich auf die Suche nach einem Werbegesicht für seine neue Schmuckkollektion und wurde auf Völkermarkts Ausnahme-Ruderin Magdalena Lobnig aufmerksam. „Sie meinten, dass ich als sportliche ,Powerfrau‘ perfekt ihre neue Linie repräsentieren würde und eben diesen gewissen Ehrgeiz und Kraft ausstrahle. Und ich komme zudem noch aus der Region. So hat sich dann alles ergeben.“ Die 27-Jährige selbst bevorzugt zwar eher dezenten Schmuck: „Glitzer ist nicht so mein Ding, aber wenn der Anlass passt, darf es auch schon einmal auffälliger sein. Um ehrlich zu sein, muss es einfach zu meinem Typ passen, das ist mir wichtig. Das Sortiment von Dekoster ist ja immens, ein echt toller Schmuck.“

