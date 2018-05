Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Der Triathlon findet heuer nicht statt. Veranstalter sieht auch Faaker See Lauf wegen Auflagen gefährdet.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

1500 Triathleten starteten beim beliebten Bewerb 2017 © KK/Privat

Mit durchschnittlich 1500 Startern war der Faaker See Triathlon der größte Bewerb olympischer Distanz in Österreich. Zum 12. Mal in Folge sollte der Bewerb heuer Ende August ausgetragen werden, wegen „zu hoher Auflagen der Behörden, mangelndem Interesse des Tourismus, bis hin zu fehlender Unterstützung durch den österreichischen und Kärntner Verband“ nimmt Veranstalter Gerhard Domiuschnigg Abstand davon.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.