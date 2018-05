Facebook

Die bereits 36. Auflage des „Panaceo ITF Junior Cup Villach“ findet vom heute, Sonntag, bis zum 12. Mai auf den VAS-Plätzen in Villach statt. Insgesamt sind dieses Mal rund 120 Athleten aus 30 Nationen in Villach am Start. Aus österreichischer Sicht findet sich nur die 16-jährige Wienerin Sinja Kraus unter den Gesetzten des Hauptbewerbs. Sie holte sich im Herbst des Vorjahres die Bronze-Medaille bei den Europäischen Olympischen Jugendspielen in Györ (Ungarn).