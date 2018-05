Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Brigitte Zöchling setzt sich seit Kurzem als Bezirksvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“ für die Unternehmerinnen in der Region Villach ein.

Melanie Frierss von der Frierss Steuerberatungskanzlei Villach e.U. und Ingenieurin Brigitte Zöchling (rechts) © KK/BOLESCH

Sie tritt damit die Nachfolge von Melanie Frierss an. In den Jahren 2000 bis 2005 war Brigitte Zöchling Bezirksstellenobfrau der Wirtschaftskammer Villach und auch im Vorstand der Innung für Sanitär- und Heizungsinstallateure tätig. 1990 trat sie in den elterlichen Installationsbetrieb ein. Seit 1997 ist Zöchling im Bereich Heizungs- und Sanitärtechnik selbstständig. Sie führt einen Installationsbetrieb mit vier Mitarbeitern und einem Lehrling.