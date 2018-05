Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Suche nach den Gewalttätern geht weiter © Hermann Sobe

Die Szenen, die sich Donnerstag gegen 17 Uhr in einem Wald in St. Jakob im Rosental zugetragen haben, könnten aus einem Krimi stammen. Eine 20 Jahre alte Kärntnerin ging mit ihrem Hund im Wald spazieren. Auf einem Weg lag ein Mann am Boden. Nach ersten Aussagen sprach sie den Mann an, plötzlich wurde sie von einem anderen Mann von hinten attackiert.

Die Frau setzte sich zur Wehr - ob der Frau ihr Hund geholfen hatte, wisse man noch nicht. Bei dem Gerangel erlitt sie eine Stichwunde im Bauchbereich. Ob ein Messer im Spiel war, kann die Polizei noch nicht bestätigen, "es war jedenfalls ein spitzer Gegenstand", sagt Polizeisprecher Mario Nemetz. Die Männer flüchteten. Die schwer verletzte Frau rief ihre Stiefmutter an, die in der Nähe wohnt. Diese fand die 20-Jährige im Wald und setzte die Rettungskette in Gang. "Danach brachte sie ihre Stieftochter zur Polizeiinspektion St. Jakob im Rosental. Der Notarzt war bereits da und versorgte die Verletzte. Dann wurde sie mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht."

Suche läuft

Die Kärntnerin, die bei ihrer Stiefmutter im Rosental lebt, konnte Donnerstag nicht befragt werden. "Wir starten im Laufe des Freitags einen neuen Versuch. Ihre Aussage ist die wichtigste", sagt Nemetz. Der Frau soll es besser gehen. Laut Kabeg-Sprecherin Nathalie Trost sei der Zustand der Frau "stabil", sie werde aber weiterhin stationär behandelt.

Von den Tätern fehlt derzeit jede Spur. "Wir wissen bisher nur, dass ein Täter ein schwarzes T-Shirt und Jeans trug", sagt Nemetz. Jetzt befragen die Kriminalisten das nähere Umfeld und hoffen auf Hinweise.