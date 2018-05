Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Noch heißt es am Hauptplatz: bitte absteigen! © Hannes Pacheiner

Ein Tabu ist gebrochen. Bis Freitag hielt die Villacher SPÖ strikt am Radfahrverbot über den Hauptplatz fest. In der Gemeinderatssitzung am Freitag verkündete Bürgermeister Günther Albel (SPÖ), den Platz ab April 2019 für Radfahrer freigeben zu wollen. „Experten und Bürger haben mich vom Testbetrieb überzeugt. Ich möchte aber jedenfalls etwaige Auswirkungen auf Gastgärten genau beobachten“, sagte Albel.

