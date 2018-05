Gefährliche Situation am Mittwoch in Villach: Eine Stichflamme schoss aus einem Wohnmobil. Der 18-jährige Feuerwehrmann Andre Luttersdorfer hörte die Hilfeschreie des Lenkers und schritt ein.

Andre Luttersdorfer von der FF Möltschach war selbst Kunde auf der Tankstelle, als er den Brand bemerkte © Hauptfeuerwache Villach

Nicht auszudenken, was da passieren hätte können: Auf der Magistratstankstelle in Villach geriet am Mittwoch gegen 16.20 Uhr ein Wohnmobil in Brand. "Das Fahrzeug stand gerade in der Warteschlange. Der Fahrer suchte etwas im hinteren Teil des Wohnmobils. Plötzlich schoss eine Stichflamme aus dem Fahrzeug", gibt Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach, die Erzählungen der Augenzeugen wieder. Zum Glück für alle Anwesenden war zufällig der junge Feuerwehrmann Andre Luttersdorfer (18) von der FF Möltschach vor Ort. Der 18-Jährige wollte dort ebenfalls gerade tanken, als er Hilfeschreie aus dem Wohnmobil hörte. „Ich sah einen Mann vor dem Wohnmobil stehen und schreien“, schildert Luttersdorfer. Da schnappte er sich einen Feuerlöscher und bekämpfte die Flammen. Laut Polizei gelang es ihm, mit insgesamt drei Pulverfeuerlöschern den Brand einzudämmen.

Dieses Wohnmobil begann zu brennen. Der 71-jährige italienische Lenker konnte sich in Sicherheit bringen Foto © Hauptfeuerwache Villach

"Wenn er nicht so schnell reagiert hätte, weiß man nicht, was passiert wäre", lobt Geissler den jungen Kameraden. Als die alarmierten Feuerwehren Hauptfeuerwache, Judendorf und Völkendorf am Einsatzort eintrafen, rauchte es nur noch aus dem Wohnmobil, das einem italienischen Urlauber gehörte: "Wir drangen mit Atemschutz ins Fahrzeug vor, entfernten verbrannte Gegenstände, löschten Glutnester und klemmten die Gasversorgung des Wohnmobils ab." Denn auch dadurch hätte ein Großbrand entstehen können.

In einem getrennten, von außen zu öffnenden Abteil im hinteren Bereich des Wohnmobils lagerten zwei Gasflaschen sowie ein Benzin- und Dieselkanister. Einer dieser Behälter dürfte undicht geworden sein, wobei durch Reibung oder veraltete Elektroinstallation ein Funke das Feuer entfacht haben dürfte. Der 71-jährige italienische Lenker des Wohnmobils konnte seine Fahrt an seinen Wohnsitz nach Tarvis fortsetzen. Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.