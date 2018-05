Facebook

Am Donnerstag nähert sich ein Tief aus dem Mittelmeer. Es schickt sehr labil geschichtete Luftmassen und sorgt für wechselhaftes Wetter. Die Wolken können aber auch zwischendurch etwas auflockern. Die Sonne kommt am ehesten am Vormittag zum Zug. Tagsüber bilden sich aber im Villacher Raum wiederholt dichtere Wolken und Quellwolken aus. Die Wahrscheinlichkeit für Regenschauern oder auch Gewittern steigt an. Einzelne Regengüsse könnten später sogar kräftiger sein und länger anhalten.