Mehr als 1000 Autofans stellten sich in Velden in die Schlange © KK/Schoahs

Es war ein 1. Mai wie in Velden kaum gesehen hat. Mehr als 1000 Menschen stellte sich ab 7 Uhr früh für eine Kappe, ein T-Shirt oder einen Pullover der deutschen Marke „FLGNTLT“ in die Schlange. In der GIG Bar in Velden gab es in Form eines Pop Up-Stores einen Tag lang Schnäppchen des Labels zu ergattern.