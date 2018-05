Steak-Restaurant"Clocktower" in Villach kündigt Veränderungen an

Die Gerüchteküche brodelt, jetzt wird seitens der Restaurant-Kette Stellung bezogen. Am Standort in Villach wird es Veränderungen geben.

Das "Clocktower" wird es in dieser Form nicht mehr lange geben © Markus Traussnig

Erst im September vorigen Jahres eröffnete das Steak-Restaurant "Clocktower" in Villach seinen österreichweit dritten Standort. Auf 1000 Quadratmetern werden neben dem Cineplexx an der Maria Gailer Straße seither Steaks und Burger angeboten. 2,5 Millionen Euro wurden in den Umbau investiert, 50 Jobs entstanden. Jetzt kündigt die Kette Veränderungen an.