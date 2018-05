Facebook

Hier sollen 18 Wohnungen entstehen. Anrainer fürchten zu viel Verkehr auf der Seepromenade (am Foto) © (c) Hannes Pacheiner

Wieder ist es ein Projekt am Faaker See, das die Villacher Baubehörde beschäftigt. Während die Rechtsabteilung noch mit der Prüfung von Einsprüchen wegen der Umgestaltung des Strandbades Drobollach beschäftigt ist, sorgt nur unweit entfernt ein privates Wohnprojekt für Aufruhr. Ein Villacher Bauträger plant in Drobollach ein Projekt mit zwei Häusern und 18 Wohnungen zwischen 56 und 94 Quadratmeter. Entstehen soll eine eineinhalb geschossige Anlage mit Tiefgarage, Freistellplätzen und Blick auf den See. Während das Objekt auf der Website des Bauträgers angeboten wird und bereits einige Wohnungen reserviert sind, läuft im Hintergrund ein Rechtsstreit über das Vorhaben.