Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symbolfoto © Fotolia

Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen 23. und 26. April den Rasen eines Fußballplatzes in Villach, indem sie ein Granulat aufstreuten und die Bewässerungsanlage so umprogrammierten, dass diese ausfiel. Zwei Türen zur Anlage wurden beschädigt. Die Schadensumme ist noch nicht bekannt.