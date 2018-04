Kleine Zeitung +

Trotz Fahrradhelms Villacher erlitt bei Sturz mit Fahrrad Kopfverletzungen

Aufgrund eines Gedächtnisschwundes konnte der 35-Jährige keine Angaben zum Unfallhergang machen. Der Mann kam am Samstagvormittag in der Birkenallee in Sattendorf zu Sturz.