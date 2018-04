Facebook

© (c) APA/dpa/Mohssen Assanimoghaddam (Mohssen Assanimoghaddam)

Auch am Sonntag herrscht im Bezirk wieder angenehm warmes Wetter vor. Zwar ziehen ein paar Wolkenfelder in höheren Luftschichten durch, diese stören aber die Sonne kaum. Am Nachmittag können sich dann über den Bergen ein paar dickere Quellwolken ausbilden und ein lokaler Regenschauer ist nicht gänzlich auszuschließen. Die Wolken einer Südweströmung werden mehr, vereinzelt könnten Regenschauer oder Gewitter niedergehen. Dennoch ist es immer noch sehr warm, die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf Werte um 25 Grad. In den meisten Regionen sollte es trocken bleiben, "deshalb kann man den Tag sehr gut für Aktivitäten im Freien nutzen und etwa weine Wanderung planen", meint Reinhard Prugger, Meteorologe beim Privatwetterdienst meteo experts.