Katharina Huber und Jeannine Teppan halfen in Landskron © KK/Caritas

Einmal pro Jahr kredenzen Jugendliche und Spar-Mitarbeiter den Kunden Kaffee gegen eine freiwillige Spende. „Coffe to heip“ nennt sich die Aktion, von youngCaritas und Spar, die heuer bereits zum fünften Mal stattgefunden hat. Von Arnoldstein bis Arriach waren Jugendliche dabei, es gab Bio-Fairtrade Kaffee und gesponserten Kuchen von Ölz. Das gespendete Geld geht an die Sozial- und Lebensberatung für die Menschen in der jeweiligen Region. "Ich bin schon seit vier Jahren beim ,Coffee to help-Tag' mit dabei und jedes Mal aufs Neue stolz und begeistert, Teil dieser Aktion zu sein", sagt Katharina Huber, die gemeinsam mit Jeannine Teppan in Landskron im Einsatz war. Direktor Paul Bacher, Geschäftsführer von Spar Kärnten und Osttirol sowie Caritasdirektor Josef Marketz bedanken sich von ganzem Herzen auch bei allen Kunden, die diese Aktion "so wohlwollend angenommen und gespendet haben. Es ist immer wieder schön zu erleben, dass sich so viele Jugendliche im ganzen Land für die gute Sache begeistern lassen."