Lisbeth Stampfer (rechts) an einem Erinnerungsort von Paracelsus in Villach © KK/(c) Adrian Hipp

Der große Mediziner und Alchemist Paracelsus ist ein wichtiger Teil der Villacher Geschichte. Um dies auch hervorzuheben, startet jetzt der Tourismusverband mit einer neuen Themenstadtführung in die Sommersaison. Unter dem Titel „Paracelsus – die Dosis macht das Gift“ zeigt Stadtführerin Lisbeth Stampfer zwölf historisch bedeutsame Punkte mit Bezug zum großen Sohn der Stadt und der Medizingeschichte. Mit im „Boot“ ist Paracelsus-Expertin Gabriele Kampitsch aus der Oberen Apotheke, die allen Teilnehmern der Führung einen speziellen Kräutertee nach Originalrezept von Theophrastus Bombast von Hohenheim – wie Paracelsus mit vollem Namen hieß – kredenzt. „Wenn wir uns an den Erinnerungsorten von Paracelsus in der Altstadt aufhalten, begeben wir uns auf eine Zeitreise ins frühe 16. Jahrhundert“, sagt Stadtführerin Lisbeth Stampfer. Paracelsus setzte der Pharmazie vor mehr als 500 Jahren seinen Stempel auf. „Er verlangte Kontrolluntersuchungen und Produktqualität in den Apotheken des Mittelalters“, weiß Kampitsch. Die Zusammenarbeit zwischen Apotheke und Tourismusverband zeigt, wie vielseitig und kreativ Städteführungen sein können.