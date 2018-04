Villacher Bürgermeister will Radfahren in der ganzen Innenstadt ermöglichen. In einem Testbetrieb soll der Hauptplatz ab April 2019 freigegeben werden.

Besonders Auswirkungen auf Gastgärten sollen beobachtet werden © Hannes Pacheiner

Der Villacher Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) ließ in der gestrigen Gemeinderatssitzung aufhorchen. Bis zuletzt hielt er an einem Radfahr-Verbot am Hauptplatz fest, gestern verkündete er, den Hauptplatz in einem Testbetrieb für Radfahrer öffnen zu wollen.

"Mir ist dabei wichtig, dass die Gastgärten ohne Beeinträchtigung bestehen bleiben. Das werden wir uns anschauen", so Albel. Grund für die Kehrtwende wären Rückmeldungen von Bürgern und Radfahr-Experten. Ab April 2019 soll der Hauptplatz für ein Jahr geöffnet werden.