Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Evangelische Kirche im Villacher Stadtpark hat auch einen kleinen Gastgarten beim Seiteneingang © (c) Hannes Pacheiner

Man nimmt gemütlich auf einem der zwei Sofas Platz, lehnt sich entspannt zurück, Kaffee und Kuchen wird serviert, ein Büchlein mit dem Titel „Worte für jeden Tag“ liegt am Tisch. Auf einem länglichen Küchenschrank stehen Tassen, Thermoskannen, ein Behälter mit Wasser, ein Schokoladekuchen. Eine ruhige Stimmung, in der man sich gut unterhalten kann. Kaffeehaus-Atmosphäre irgendwie, aber an einem eher ungewöhnlichen Ort – nämlich in einer Ecke der Evangelischen Kirche im Stadtpark. Am 20. April wurde hier ein Projekt unter dem Motto „Take a break - Mach eine Pause“ gestartet. Initiatorin war Astrid Körner, seit vier Jahren evangelische Stadtpfarrerin in Villach.