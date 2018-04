Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) benik.at - stock.adobe.com

Der Hochdruckeinfluss wird zwar bereits wieder langsam schwächer und vom Westen her nähert sich eine Schlechtwetterfront, aber heute und am Sonntag bleibt uns jedoch das zumeist recht freundliche Wetter noch erhalten. Deshalb scheint die Sonne auch wieder länger und zunächst zum Teil sogar ungestört. Später am Tag werden dann die Wolken in der Südwestströmung langsam wieder etwas mehr und vor allem nach Süden hin auch ein wenig dicker. Sogar einzelne Regenschauer oder vielleicht sogar Gewitter sind dann zum Abend hin nicht mehr gänzlich auszuschließen. Es ist immer noch sehr warm und die Temperaturen steigen daher am Nachmittag zum Beispiel in Paternion auf Werte um 25 Grad. "Nützen Sie den Sonntag für einen Ausflug oder für eine Wanderung", empfiehlt der Meteorologe Reinhard Prugger.